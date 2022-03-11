Водитель на BMW протаранил «Ладу» и скрылся

Вечером 10 марта иномарка на скорости врезалась в автомобиль «Лада Ларгус», стоявший на светофоре. В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили, что ищут водителя BMW.

Авария случилась на Первомайском проспекте в 21:52. Неустановленный водитель на иномарке неверно выбрал скорость движения, в итоге не справился с управлением.

Он столкнулся с отечественной легковушкой, которая остановилась на запрещающий сигнал светофора. После этого водитель BMW скрылся, в ГИБДД об аварии не сообщил.

В результате ДТП телесные повреждения получил 19-летний пассажир «Лады», 22 - летней пассажирке BMW оказали разовую медицинскую помощь. // Фото: источник