Жесткая авария в Костомукше попала на видео

В Костомукше вечером в понедельник, 18 сентября, произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения, ролик, а также фотографии с места аварии публикует группа «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Инцидент произошел в 18:15. На кадрах видно, как один автомобиль на большой скорости влетает в другой.

В результате столкновения транспортные средства разлетелись по дороге и получили серьезные повреждения. Есть ли пострадавшие, пока не известно. // Фото: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz