Слесаря засыпало грунтом в котловане, за это будут судить мастера

Тяжкий вред здоровью сотрудника предприятия ЖКХ в Кондопоге привел мастера участка на скамью подсудимых. Следователи считают 46-летнего мужчину виновным в нарушении требований охраны труда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел в январе текущего года. Сотрудники предприятия устраняли аварию на водопроводе в Кондопоге. Мастер водопроводно-канализационного участка осмотрел подготовленный ранее котлован и допустил к ремонту слесарей.

Правоохранители считают, что обвиняемый осознавал - откос не соответствует требованиям безопасности.

Слесари откачали воду и спустились на дно котлована, стали расчищать трубопровод. В этот момент обрушился грунт незакрепленной стенки котлована. Одного из слесарей придавило к трубопроводу, он получил травмы, квалифицированные позднее как тяжкий вред здоровью. // фото: fabrikasimf/ freepik.com