Над избитой в Пудоже девочкой издевались и раньше

После избиения 14-летней школьницы в Пудоже проверку провела районная прокуратура. Ее сотрудники выявили нарушения законодательства, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.

На избитую девочку уже нападали в прошлом году. Ее била одна из участниц последнего издевательства, нанесла ссадины и ушибы. Прокуратура в феврале текущего года отсудила компенсацию морального вреда для пострадавшей в сумме 10 тысяч рублей.

Однако даже после этого никто не сделал так, чтобы преследование девочки прекратилось. Прокуратура внесла представления в районные органы полиции и образовательные организации Пудожа, где обучаются участницы конфликта.

Также представления получил центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Его воспитанницей является одна из девочек, участвовавших в избиении сверстницы. Представление внесли и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Напомним, школьницу избили две девушки 12 сентября на городском стадионе Пудожа. Они снимали все это на видео, ролик разошелся по соцсетям. Девочка сейчас на лечении в стационаре. // фото: unsplash.com