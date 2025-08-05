Женщины Карелии направили гумпомощь в Курскую область

Сегодня из Петрозаводска отправилась машина с гуманитарным грузом для Курской областной клинической больницы. В медучреждении в том числе проходят лечение после ранений бойцы специальной военной операции.

В посылках – лекарственные препараты, расходные медицинские материалы, сухпайки, средства личной гигиены. Традиционно среди посылок – письма со словами поддержки и подарки бойцам от жителей Карелии. Общий вес груза составил более 3 тонн.

Сбор прошел в рамках акции «Сила в единстве: Карелия поддерживает Курск». Ее организовало Карельское отделение Союза женщин России при поддержке «Женского движения «Единой России».

В акции приняли участие женсоветы со всей республики, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и регионального волонтерского центра партии, предприниматели, образовательные учреждения, общественные организации, трудовые коллективы и другие неравнодушные жители региона.

Эта акция – ответ на просьбу наших коллег из Курской области. Благодарю женсоветы, трудовые коллективы, семьи и всех, кто откликнулся! Уверены, наша поддержка станет частичкой добра и поможет всем, кто проходит лечение,

– отметила председатель Карельского отделения Союза женщин России Елена Малышева.

Груз, который мы сегодня собрали, – это лишь часть той огромной работы, которую ежедневно выполняют тысячи женщин Карелии. Они плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь, изготавливают свечи, сухари и многое другое. Как ручейки, сливаются их усилия в единый поток добра и поддержки через женские организации по всей республике. Только вместе мы сможем сделать всё для скорейшей победы,

– рассказала депутат Государственной Думы, председатель регионального Общественного совета партийного проекта «Женское движение Единой России» Валентина Пивненко.

Автомобиль с гуманитарной помощью прибудет в Курскую область в течение трех дней.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия