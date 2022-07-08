Женщину в Петрозаводске едва не сбил мчавшийся на красный свет лихач

Утром 8 июля жительница Петрозаводска чуть не попала в ДТП из-за нарушителя. Автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора, написала она в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Горожанка сообщила, что инцидент случился в 08:24 около школы № 33 на Ключевой. Она переходила улицу на светофоре, когда на «красный» промчался автомобиль.

Женщина каким-то чудом не пострадала. Она усовестила нарушителя, напомнив ему, что светофор в этом месте поставили после наезда КАМАЗа на горожанку.

- Надеюсь, он увидит объявление и в следующий раз подумает, что у меня есть семья и дети, которые меня ждут! – написала она. // Фото: pxhere.com