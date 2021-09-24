Женщину столкнули с балкона в Карелии, она погибла

В Сегеже 20 сентября возле одного из многоэтажных домов был найден труп женщины. Следователи начали проверку, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Выяснилось, что в этот день в квартире многоэтажки повздорили две женщины. Одна из них умышленно столкнула свою соперницу с балкона пятого этажа. Горожанка упала на землю, получив травмы, не совместимые с жизнью.

В отношении подозреваемой 42-летней женщины было возбуждено уголовное дело об убийстве. Решением суда она арестована.

Расследование уголовного дела продолжается. Фото mk.ru