Полиция Петрозаводска объявила в розыск трех девушек, попавших в объектив камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Молодые горожанки подозреваются в краже, совершенной в одном из магазинов крупного торгового центра карельской столицы. Личности подозреваемых пока не установлены.

Всех, кто что-либо знает об этих людях, просят звонить по телефону полиции: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется.