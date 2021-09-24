24 сентября 2021, 16:25
Полиция Петрозаводска объявила в розыск трех девушек
Стражи порядка просят жителей карельской столицы посодействовать в поиске возможных преступниц
Полиция Петрозаводска объявила в розыск трех девушек, попавших в объектив камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Молодые горожанки подозреваются в краже, совершенной в одном из магазинов крупного торгового центра карельской столицы. Личности подозреваемых пока не установлены.
Всех, кто что-либо знает об этих людях, просят звонить по телефону полиции: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется.