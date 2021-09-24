24 сентября 2021, 16:25
Происшествия

Полиция Петрозаводска объявила в розыск трех девушек

Стражи порядка просят жителей карельской столицы посодействовать в поиске возможных преступниц

Полиция Петрозаводска объявила в розыск трех девушек, попавших в объектив камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Молодые горожанки подозреваются в краже, совершенной в одном из магазинов крупного торгового центра карельской столицы. Личности подозреваемых пока не установлены.

Всех, кто что-либо знает об этих людях, просят звонить по телефону полиции: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется.

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Петрозаводск
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