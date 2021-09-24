Житель Карелии осужден за неоднократное пьяное вождение

В Кемском районе осужден мужчина, неоднократно садившийся пьяным за руль. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, в августе 2020 года местный житель был остановлен инспекторами в нетрезвом виде. Он получил штраф в размере 30 тысяч рублей и лишился прав на полтора года.

Однако, это наказание не образумило автомобилиста. После этого он еще дважды попадался пьяным. В итоге мужчине пришлось понести уголовную ответственность. Ему назначены обязательные работы - 300 часов - а также житель Карелии на ближайшие два года отстранен от любой деятельности, связанной с управлением транспортом. Фото pixabay.com/freestocks-photos