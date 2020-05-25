25 мая 2020, 16:28
Общество

Женщину будут судить в Петрозаводске за продажу шпионского устройства

Жительница карельской столицы может получить наказание в виде четырех лет лишения свободы

В Петрозаводске 51-летняя женщина обвиняется в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, сообщает СУСК по РК. 

По версии следствия, в 2019 году обвиняемая, не имея лицензии на право приобретения и использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, незаконно приискала специальное техническое устройство, предназначенное для негласного получения информации, а затем сбыла его.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет

 

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СУСК по РК
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