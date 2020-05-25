Женщину будут судить в Петрозаводске за продажу шпионского устройства

В Петрозаводске 51-летняя женщина обвиняется в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, сообщает СУСК по РК.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемая, не имея лицензии на право приобретения и использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, незаконно приискала специальное техническое устройство, предназначенное для негласного получения информации, а затем сбыла его.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет