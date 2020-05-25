25 мая 2020, 15:48
Общество

Проверки масочного режима проходят в троллейбусах Петрозаводска

Специалисты мэрии ежедневно инспектируют работу общественного транспорта карельской столицы

Сегодня в Петрозаводске специалисты управления по делам ГО и ЧС мэрии продолжили проверки работы городских троллейбусов. Было проинспектировано 17 рогатых, курсирующих через железнодорожный вокзал. Нарушений масочного режима не выявлено, сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии подчеркнули, что проверки в городском транспорте проходят ежедневно. Специалисты проверяют, надевают ли пассажиры маски, а также соблюдают ли другие правила поведения в условиях пандемии коронавируса.

В администрации города пообещали продолжить инспекции.

 

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Петрозаводск
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