Женщину будут судить в Карелии за ложный донос об изнасиловании

В Калевальском районе суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, уличенной в заведомо ложном доносе, сообщает СУСК по РК.

По версии следствия, в июне 2020 года местная жительница обратилась с заявлением об ее изнасиловании мужчиной. В ходе проведения проверки женщина, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, подтвердила информацию о совершении в отношении нее преступления. Однако следователи установили, что никакого преступления в отношении подозреваемой совершено не было, а заявление об изнасиловании она написала, преследуя личные интересы.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы женщина страдает психическим расстройством, которое лишает её возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период описанных событий.

Дело направлено в суд для рассмотрения, по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет (фото с 25.rodina.news).