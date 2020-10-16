Новые светофоры заработают в центре Петрозаводска и на Древлянке

Сегодня в карельской столице начнут функционировать новые светофоры, рассказали в мэрии.

В режиме желтого мигания заработают объекты на пересечениях проспекта Карла Маркса с Пушкинской и Фаддеевской улицами, а также улицы Древлянка и Березовой аллеи. Светофор на Березовой аллее оснащен пешеходным вызывным устройством.

Светофоры оборудованы на месте нерегулируемых пешеходных переходов. Участников дорожного движения просят быть внимательными. (фото на главной пресс-центр администрации города)