Женщине с перерезанным горлом спасли жизнь карельские хирурги

О спасении жизни молодой женщины в Сортавале рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии.

Врачи Сортавальской ЦРБ привлекли к операции торакального хирурга Республиканской больницы имени В.А. Баранова из Петрозаводска.

У молодой женщины было проникающее ранение ротоглотки и шеи. Это криминальная травма, пациентку удалось спасти. Ее экстренно прооперировали сортавальские и петрозаводские хирурги.

По словам принимавшего участие в операции главврача Сортавальской ЦРБ Александра Романова, она продолжалась порядка трех часов.

Сейчас угрозы для жизни пациентки нет, но она находится в ИТАР под круглосуточным наблюдением специалистов. Ее интенсивно лечат после операции. Предстоит долгий период реабилитации. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте