«То, что не добила оптимизация здравоохранения, ковид добил точно»

Текст и фото: Антонина Кябелева

Ежегодно 12 мая более чем в 140 странах мира отмечается Международный день медицинской сестры. Празднуется он с 1974 года и приурочен ко дню рождения знаменитой английской медсестры Флоренс Найтингейл, основавшей службу сестер милосердия.

Накануне праздника мы встретились с Татьяной Вирки, президентом карельской региональной общественной организации медицинских работников «Союз профессионалов», входящей в Ассоциацию медицинских сестер России. Наш разговор получился долгим, откровенным и совсем не праздничным. Татьяна Вирки убеждена, что в России статус медицинский сестер незаслуженно унижен.

- Татьяна Валентиновна, возможно, мне кажется, но в России Международный день медицинской сестры широко отмечать как-то не принято. Или я ошибаюсь?

- К сожалению, вы правы. В России медицинской сестре не уделяется должного внимания как специалисту. Еще в 1993 году было дано определение: «Специалист с профессиональным образованием, разделяющий философию сестринского дела и имеющий право на сестринскую работу. Она действует как независимо, так и в сотрудничестве с другими профессиональными работниками сферы здравоохранения». Подразумевалось, что медицинская сестра станет отдельным специалистом со своим объемом работы и профессиональными компетенциями. Но сделав шаг в направлении автономии этой специальности, у нас ничего не сделали, чтобы наделить медсестру соответствующими правами. Мало кто сегодня знает, что у медицинских сестер в России образование – многоуровневое, как среднее профессиональное, так и высшее.

В России задача медицинской сестры чаще всего ограничивается тем, чтобы оказать помощь врачу, выполнить сделанные им назначения и процедуры. У нее недостаточно полномочий и авторитета в существующей системе здравоохранения.

В общественном сознании медсестра может восприниматься как неудачник, которому не посчастливилось выучиться на врача. При этом она максимально приближена к пациенту, он нее ждут внимания и сочувствия, милосердия и терпения, максимального проявления человеческих качеств, даже по сравнению с врачом.

С моей точки зрения, разница между тем, кем является медицинская сестра как специалист, чего от нее ждут пациенты, и какая социальная ответственность на нее возложена обществом в целом, еще больше усугубляет и без того непростую атмосферу, в которой вынуждены трудиться люди нашей профессии.

Не секрет, что многие медсестры испытывают колоссальный стресс на работе.

- Вы хотите сказать, что в других странах, которые могут похвастаться высоким уровнем здравоохранения, у медсестер иной профессиональный статус?

- Во всем мире медицинские сестры не только выполняют предписания врачей, но и активно занимаются уходом, профилактической работой. Причем именно они являются лидерами в организации работы, связанной с уходом за больными и профилактикой заболеваний. За рубежом десятилетиями нарабатывались механизмы, позволяющие максимально сохранять жизнь и здоровье человека. В большинстве западных стран врач - это очень дорогая профессия. Врач не может тратить свое время на то, с чем прекрасно справится подготовленная медсестра. У нас медицинским сестрам почему-то не доверяют организовать систему ухода и профилактики, хотя во всех документах зафиксировано, что она специалист в области ухода.

Зачем тратить время врачей на то, чтобы объяснить пациенту и родственникам, что происходит с больным, какие необходимо выполнять рекомендации, как себя вести, как правильно питаться, какие физические нагрузки в данной ситуации допустимы, а какие нет? Эти задачи во всем мире решают медсестры, в случае необходимости именно они привлекают специалистов физиотерапии, социальных работников, консультируют всю семью по вопросу сохранения качества жизни пациента. У нас этим занимается врач, а у него хронически не хватает времени на подобные беседы.

Эпидемия коронавируса еще больше усугубила ситуацию, так как последние два с половиной года система здравоохранения работала исключительно на ковид. Но ведь остальные болезни никуда не исчезли! Произошла декомпенсация состояния больных с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые на протяжении длительного срока были лишены возможности планового наблюдения, коррекции лечения, проведения необходимых исследований. Неизвестно, сколько мы сейчас получим онкобольных, которые не смогли выявить болезнь на ранних стадиях.

Но чтобы научить женщину сделать самомассаж груди для ранней диагностики развития рака молочной железы, высокотехнологичного оборудования не надо! Нужна система профилактики, но не формальной, а действующей, эффективной.

Или другая проблема. Многие пожилые люди не принимают необходимые лекарственные препараты, от которых зависит качество их жизни. Бывают ситуации, когда за ними никто не наблюдает, они предоставлены сами себе. Конечно, это не задача врача. Эта сфера профессионального патронажа, где главная роль должна быть отведена медсестре. В России, к сожалению, многие вещи, которые может и должна делать медсестра, возложены на врача.

- Мне кажется, что, говоря об общих структурных проблемах здравоохранения, мы забывает о том, что у нас хронически не хватает медицинских работников. Можно много рассуждать о необходимости профилактики и патронажа, но когда элементарно в больницах некому работать, вопросы пропаганды здорового образа жизни уходят на второй план...

- Кадровая ситуация - это вторая часть проблемы. Во всем мире не хватает порядка 1,8 миллиона медицинских сестер. Россия – не исключение. Официально считается, что в нашей стране дефицит медсестер составляет 125 тысяч. Но я думаю, это некорректные цифры. Вы можете мне возразить, что я ратую за то, чтобы навесить на медсестер, которые и так пашут, как проклятые, дополнительную нагрузку. Но я говорю о другом. Медсестры не должны заниматься еще чем-то дополнительно, они не должны заниматься тем, чем они занимаются сейчас.

- Это чем? Можете конкретизировать?

- Откровенно говоря, профессиональный стандарт «Медицинская сестра – медицинский брат» был утвержден только в 2020 году. А нормирование труда для этой категории специалистов до сих пор очень условно.

На сестру стационара может приходиться и двадцать, и тридцать пациентов, а в Европе – 5-7 пациентов. Медсестра в пределах своего рабочего времени может заполнять более 30 видов журналов. Безумная нагрузка по заполнению никому не нужных бумаг – хроническая проблема российского здравоохранения.

В отличие от врача, который оформляет документы с помощью медицинской информационной системы, медсестра чаще всего ведет журналы вручную. А она должна общаться с пациентами, а не с бумагами.

У нас существует огромное количество санитарных норм и правил. Манипуляции, связанные с дезинфекцией поверхностей, медицинских инструментов, зачастую поручены медсестре, хотя с этим вполне могла бы справиться санитарка. Работа с медицинскими отходами тоже возложена на медсестру.

Когда я была в Финляндии, мне показали шоковую палату стационара, куда поступают тяжелые пациенты. Привозят человека после ДТП в шоковую палату, где над ним начинают «шаманить» разные специалисты. После оказания первой помощи и определения диагноза пациента транспортируют дальше – в операционную, реанимацию. Палата остается с кусками разрезанной одежды, следами крови, остатками перевязочного материала. Ни один медицинский работник в Финляндии не будет заниматься уборкой помещения. Есть специальная санитарная бригада, на которую возложены эти функции. У нас нередко все это сваливается на медсестер.

Как результат, мы сталкиваемся с огромным количеством жалоб на качество ухода. На медсестер возложено огромное количество лишних функций при одновременном дефиците тех задач, которые, в силу своей профессии, они должны выполнять. К тому же социальная значимость профессии медицинской сестры сведена до уровня почти полного забвения.

Когда говорят о системе здравоохранения, всегда говорят о врачах. Меня как медсестру это откровенно задевает. Среднего медперсонала в системе здравоохранения в два раза больше, чем врачей. Нас больше, но нас как будто нет!

В системе здравоохранения есть 34 специальности среднего медицинского персонала, каждая из которых, согласно действующим нормативам, требует специальной профессиональной переподготовки. Например, есть медицинская сестра, и есть медицинская сестра общей практики. С моей точки зрения, базовые знания, которые получают специалисты и в первом, и во втором случае, ничем не отличаются. Но все равно работнику, которые захочет поменять специальность, необходимо пройти переподготовку.

Или существует наукоемкая специальность «Функциональная диагностика». Но здесь именно врач интерпретирует результаты проведенных исследований. Задача медсестры – выполнить необходимые технические манипуляции, например, снять ЭКГ, озвучить пациенту необходимые действия во время выполнения исследования. Это не самые сложные манипуляции, но специалист должен пройти переобучение и приобрести новую специальность.

- Медицинские работники часто жалуются на унизительно низкую заработную плату. Что сегодня происходит в системе оплаты труда?

- Вы знаете, какой сегодня оклад у медицинской сестры? В Карелии это 8 650 рублей. И эта цифра не менялась уже достаточно долгий период. Оклад медсестер, которые имеют квалификацию "анестезист", "операционная сестра", на 500-700 рублей больше. Да, существуют компенсационные и стимулирующие выплаты, но они не увеличивают заработную плату в разы. Не секрет, что некоторым категориям медицинских специалистов идет так называемая доплата до МРОТ. Это фактически категория работающих бедных. Для того чтобы заработать относительно нормальную зарплату, приходится работать на полторы-две ставки, брать ночные смены (если это возможно), дополнительную работу. Это огромная проблема. Люди фактически работают, чтобы просто купить себе еды. У нас постоянно реформируют систему оплаты труда, но от этого ничего принципиально не меняется.

- Но эпидемия коронавируса заставила, кажется, пересмотреть отношение к оплате труда медицинских работников. Или я не права?

- К сожалению, то, что раньше не добила оптимизация системы здравоохранения, ковид добил точно.

Мы искусственно создали две формации – те, кто работает с ковидными больными, и все остальные. И это страшнейшая проблема, которая может нам дорого стоить. Не секрет, что многие медицинские работники готовы уволиться, если прекратятся ковидные выплаты. За ту зарплату, за которую они работали раньше, они трудиться уже не хотят.

Понятно, что уговорить людей работать с риском для жизни, особенно, когда эпидемия только начиналась, и не было ни вакцины, ни препаратов, можно было, предложив повышенную зарплату.

Я не умаляю заслуг людей, которые работают с коронавирусными больными. Это очень тяжелый труд. Я хочу сказать о другом. Разница и в зарплате, и в общественном признании, в ближайшем будущем может сыграть крайне негативную роль. Мы уже столкнулись с последствиями коронавируса. Огромному количеству переболевших нужна реабилитация. А где взять специалистов? Ведь первые подразделения, которые кадрово пострадали с наступлением эпидемии, были физиотерапевтические, восстановительные отделения, отделения лечебной физкультуры. Мы потеряли значительную часть специалистов, которых за короткое время восполнить очень трудно.

- Татьяна Валентиновна, вы нарисовали мрачную картину. Какие, с вашей сточки зрения, нужно предпринять шаги, чтобы хотя бы нивелировать проблему в целом и изменить роль медсестер, в частности?

- В России сложилась парадоксальная ситуация: системой здравоохранения недовольны и больные, и здоровые, и сами медицинские работники. В этом году Ассоциации медицинских сестер России исполняется 30 лет. Все это время мы пытаемся привлечь внимание и власти, и общества к проблемам, от решения которых, по сути, зависит здоровье нации. Мы стараемся внедрять новые технологии сестринской деятельности, разрабатываем методические рекомендации для пациентов. Меня удручает, что в обществе так недооценена роль медицинской сестры. Наверное, в информационном пространстве рассказывать нужно не только о врачах, но и о медицинских сестрах.

Нужно прекратить «кошмарить» систему здравоохранения. Нельзя вешать глобальные проблемы здравоохранения на конкретных работников.

Система оплаты труда медсестер нуждается в кардинальном переформатировании. Еще год назад в пилотных регионах должна была стартовать новая система оплаты труда. Но проект до сих пор не запустили. Так что на быстрые перемены в этом вопросе лично я не надеюсь.

Система непрерывного медицинского образования должна стать «осознанной необходимостью» медицинских сестер, но для этого нужно предоставить и технические, и временные, и мотивационные возможности.

Безусловно, необходимо снижать нагрузку на медперсонал по заполнению бесконечного потока нередко бессмысленной документации. Следует укрупнить медицинские специализации, чтобы придать системе гибкость и более эффективно использовать оставшиеся медицинские кадры. Или убрать ненужные барьеры между специальностями. В настоящее время, например, фельдшер не может без профессиональной переподготовки работать медицинской сестрой.

Одновременно требования к специалистам должны возрастать, а не снижаться. А у нас сейчас хотят базовое сестринское образование сократить на целый год! Мы получим специалистов уровня «Курсов Красного креста». Подобные манипуляции по уменьшению сроков обучения в мире представлены в беднейших странах Африки. Ускоренное обучение, может быть, восполнит дефицит кадров, но мы серьезно потеряем в уровне подготовки. Я уверена, что это не тот путь, по которому следует идти.