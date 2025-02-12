Женщина записалась на прием в соцфонд и потеряла полмиллиона рублей

Очередной жертвой телефонного обмана стала 52-летняя жительница столицы Карелии. Ей позвонили якобы из социального фонда и пригласили на прием, чтобы обсудить корректировку стажа и персональных данных. Записаться можно было сразу же. Женщина назвала код из смс-сообщения, ей сказали дату и время записи. Когда разговор завершился, женщина начала подозревать, что что-то не так.

Затем позвонили якобы сотрудники портала Госуслуги, сообщили о мошенниках и предложили написать электронное обращение в полицию. Затем ей в мессенджере по видеосвязи позвонили якобы силовики в форме. Лжесотрудники ФСБ рассказали о мошенниках и предложили защитить деньги. Для этого они рекомендовали перечислить деньги на «безопасные счета» и подождать, пока они вернутся. Так женщина стала переводить свои деньги, зачем-то взятые в банке в кредит и даже в долг у друзей. В общей сложности она перевела в неизвестность 570 тысяч.

Своими сомнениями женщина поделилась с коллегами на работе и те дали совет – идти в полицию. История с обманом петрозаводчанки стала уголовным делом. // фото unsplash.com