Мужчина с игрушечным пистолетом напугал петрозаводчан

В районе улицы Зайцева в Петрозаводске утром 12 февраля разгуливал странный мужчина с пистолетом. Видео, снятое горожанами, появилось в сообществе «Весь Петрозаводск/ Карелия».

В полиции сообщили, что в 8:44 к ним поступила информация о странно ведущем себя мужчине. Оперативники установили его личность и составили административный протокол о мелком хулиганстве. Оружия не было, пистолет оказался игрушечным.

Оказалось, что 48-летний мужчина слишком много выпил и вышел на улицу. Ему оказывают специализированную медпомощь. // фото стопкадр