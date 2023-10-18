Женщина вышла на пенсию и неожиданно сказочно разбогатела

Жительница США сорвала джекпот в лотерею в размере одного миллиона долларов. Это случилось сразу же после того, как женщина вышла на пенсию, сообщает портал UPI.

Отмечается, что американка 1 октября ушла на заслуженный отдых, а уже через пять дней явилась за своим выигрышем в офис лотереи.

Победительница решила не дожидаться получения всей суммы по частям и забрала единовременную выплату в размере 650 тысяч долларов. Она намерена поделиться деньгами с детьми, внуками и правнуками. // Фото: unsplash.com / Jeremy Wong