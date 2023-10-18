Шойгу высказался о вероятном появлении баз НАТО в Финляндии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу оценил возможные последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Слова чиновника приводит РИА Новости.

«Вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности»,

- заявил министр на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Шойгу также отметил, что в перспективе возможно появление на территории Финляндии и Швеции коалиционных военных баз и ударных видов вооружений. // Фото: unsplash.com / Will Porada