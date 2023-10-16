Сборная России вырвала ничью у Кении в товарищеском матче

Сборная России по футболу провела товарищеский матч против национальной команды Кении. Встреча прошла на нейтральном поле в Турции.

Счет в начале первого тайма открыли россияне. Отличился нападающий Александр Соболев. Однако до конца первой половины встречи кенийцы не только отыгрались, но и вышли вперед. В самом конце игры российские футболисты смогли сравнять счет - отличился Иван Обляков. Итог - 2:2.

Отметим, что сборная Кении располагается на 109-м месте в рейтинге ФИФА. Российская национальная команда находится на 39-й позиции. С февраля 2022 года Россия отстранена от официальных матчей. // Фото: freepik.com / Jcomp