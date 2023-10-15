Шри-Ланка намерена отменить визовый сбор для жителей России

Министр туризма Шри-Ланки Харин Фернандо завяил, что в стране хотят отменить визовый сбор для россиян. Об этом сообщает Daily Mirror.

Отмечается, что правительством Шри-Ланки уже подготовлен необходимый документ на утверждение. Согласно ему, посещать Шри-Ланку без визового сбора смогут также граждане Китая, Индии, Таиланда и Индонезии.

«Туристы этих пяти стран смогут получить визы без комиссии. При посещении Шри-Ланки им необходимо будет получить визу, но плата за это не взимается. Им придется получить визу в целях безопасности»,

— сообщил Харин Фернандо.

Сейчас оформление визы онлайн для россиян стоит 50 долларов, по прибытии в Шри-Ланку - 60 долларов. // Фото: freepik.com.