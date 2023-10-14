Ролик с йети завирусился в сети

В соцсетях и мессенджерах публикуют новое видео с бигфутом. По-другому его принято называть йети или снежный человек.Семейная пара Шеннон и Стетсон Паркер сняла видео во время поездки на поезде в Колорадо, пишет газета New York Post. На кадрах видно, как силуэт, напоминающий мифологическое существо, передвигается в предгорьях на юго-западе штата, сообщает Хайтек.Mail.ru.

По словам очевидцев, существо было высотой 1,8 или 2 метра.

44-летняя Шеннон рассказала, что они с мужем хотели увидеть лосей, которые водятся в этой местности. Муж первый заметил что-то странное в высокой траве. Оно передвигалось на двух ногах (или лапах?) и постоянно оглядывалось, будто бы не хотело, чтобы его увидели.Ролик семейной пары завирусился в сети. Скептически настроенные люди считают, что на видео попал не йети, а обычный человек-шутник, который переоделся в костюм гориллы и решил напугать туристов. // Фото: Freepik