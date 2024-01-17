Женщина выиграла в лотерею целое состояние и порвала с родными

Жительница Великобритании развелась с мужем и порвала с семьей вскоре после того, как выиграла огромный приз в лотерее. Об этом пишет New York Post.

Джиллиан Бэйфорд из Шотландии в 2012 году выиграла в лотерею EuroMillions 148 миллионов фунтов стерлингов (более 22 миллиардов рублей). Женщина думала, что деньги решат ее проблемы, но на деле все обернулось катастрофой.

Через год с небольшим Бэйфорд развелась с мужем. Она призналась, что их отношения не выдержали стресса от управления таким капиталом. Также у нее испортились отношения с семьей. Женщина рассказала, что погасила все семейные долги, переселила мать из дома на колесах в пентхаус и помогала отцу и брату, которые постоянно ввязывались в бизнес-авантюры.

Со временем шотландка поняла, что члены семьи воспринимают ее как дойную корову.

«Это было очень обидно. Деньги должны были сделать нас всех счастливыми. Но [родственники] стали требовательными и жадными», - посетовала Бэйфорд.

В конце концов она открыто высказала все претензии родным и порвала отношения с ними. Британка заявила, что желает родственникам счастья, но мириться с ними уже не намерена. // Фото: unsplash.com / dylan nolte