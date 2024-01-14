Четырехлетний ребенок покорил Эверест

Ребенок покорил одну из высочайших вершин Земли. Правда, до макушки Эвереста (прим.ред высота над уровнем моря: 8 849 м) она не дошла.

Вместе с отцом и семилетним братом девочка дошла до высоты 5364 метра и стала самым молодым покорителем этой высоты. О рекорде ребенка сегодня сообщает МК.

Девочка родилась в Чехии, семья проживает в Малайзии. Семья занимается закаливанием, принимают ледяные ванны. По Гималаям они прошли около 270 км. // фото unsplash.com/ Michael Clarke