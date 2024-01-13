Африканская страна намерена направить тысячи рабочих в Россию

Власти Кении планируют направить в Россию своих рабочих, пишет ТАСС.

Представитель Государственной палаты африканской страны Хуссейн Мохамед сообщил в соцсети, что Найроби планирует заключить двусторонние соглашения о трудоустройстве кенийцев в ряде стран мира.

В частности, рабочих планируют направить в Саудовскую Аравию, Германию, Израиль, Сербию и Россию. // фото unsplash.com/ Amani Nation