Судно с российскими туристами затонуло в Таиланде

Прогулочный катер с российскими туристами на борту затонул во вторник, 9 января, в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, инцидент случился у острова Пхукет. В момент бедствия на судне находились шестеро россиян и трое граждан Таиланда. Все они сумели спастись. Людей подобрала другая лодка, после чего они были доставлены в гостиницу. Никто не пострадал.

По предварительным данным, судно пошло ко дну из-за попадания воды в машинное отделение. Следствие считает, что катер неправильно эксплуатировали. // Фото: unsplash.com / Sumit Chinchane