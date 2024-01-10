10 января 2024, 09:57
Судно с российскими туристами затонуло в Таиланде
Шестеро россиян находились на борту катера, который пошел ко дну у острова Пхукет
Прогулочный катер с российскими туристами на борту затонул во вторник, 9 января, в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, инцидент случился у острова Пхукет. В момент бедствия на судне находились шестеро россиян и трое граждан Таиланда. Все они сумели спастись. Людей подобрала другая лодка, после чего они были доставлены в гостиницу. Никто не пострадал.
По предварительным данным, судно пошло ко дну из-за попадания воды в машинное отделение. Следствие считает, что катер неправильно эксплуатировали. // Фото: unsplash.com / Sumit Chinchane