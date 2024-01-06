Женщина чуть не выбросила лотерейный билет на 84 миллиона рублей

Женщина в США чуть не выбросила лотерейный билет на 925,4 тысячи долларов (это по курсу 84,1 миллиона рублей). Она потому что решила, что билет ничего не выиграл, пишет UPI.

Билеты разных лотерей 39-летняя жительница округа Маком штата Мичиган покупает регулярно. Они с мужем в очередной раз заехала в местный магазин и увидела, что джекпот лотереи Fast Cash приближается к одному миллиону долларов (это 90,9 миллиона рублей). Американка решила купить несколько билетов.

- Когда мы приехали домой, я посмотрела на тот самый билет и решила, что он точно не выигрышный,

- рассказала она.

Женщина призналась, что хотела выбросить билет, но в последний момент решила проверить его с помощью специального приложения.

- Когда на экране появилась сумма 925,434 доллара, я сначала подумала, что со сканером что-то не так. Я проверила еще раз, и была просто в шоке, когда все подтвердилось,

- призналась она.

Победительница собирается потратить деньги на новый автомобиль, а оставшуюся часть отложит на пенсию. // фото: pixabay.com