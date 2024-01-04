13-летний подросток первым в истории прошел игру «Тетрис»

В США 13-летний подросток стал первым человеком, которому удалось пройти игру «Тетрис». Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что юноша по имени Уиллис Гибсон на игровой приставке фирмы Nintendo дошел до последнего 157-го уровня игры, достигнув момента, на котором игра «зависает» при счете 999999 из-за программных ограничений. Подросток рассказал, что очень рад своему достижению. Он подчеркнул, что после игры не чувствовал своих пальцев.

По данным издания, ранее проходить игру до конца удавалось лишь искусственному интеллекту. // Фото: unsplash.com / Ravi Palwe