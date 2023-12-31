Умер актер из «Мужского стриптиза» и «Бэтмена» Том Уилкинсон

В возрасте 75 лет скончался британский актер театра и кино Том Уилкинсон.

Широкую известность принесли появившиеся в 1997 году фильмы «Мужской стриптиз» Питера Каттанео, номинировавшийся четырежды на кинопремию «Оскар», «Оскар и Люсинда» и «Уайльд».

Актер был дважды номинирован на американскую кинопремию «Оскар». Зрителям известен по ролям в картинах «Майкл Клейтон», «Рок-н-рольщик», «Бэтмен: Начало» и других.

В 2005 году был награжден Орденом Британской империи. Уилкинсон родился в 1948 году в Лидсе на севере Англии, часть детства провел в Канаде. Начал актерскую карьеру в 1970-е годы. Умер 30 декабря. // фото freepik.com/ rawpixel