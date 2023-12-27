В ухе у женщины нашли живого паука и его гнездо

Учительница младших классов из Сейла в Великобритании почувствовала боль в ухе и нашла там живого паука. Он успел сплести себе гнездо, пишет The Sun.

Сначала 30-летняя Люси Уайлд услышала треск в правом ухе, потом появилась сильная боль. Она обратилась к врачу, ей прописали лекарство от инфекции, которое не помогло.

- Тогда я решила сама посмотреть, что происходит с ухом и вставила микрокамеру. Когда я увидела изображение, я была в полном ужасе. Я понятия не имела, что это такое,

- рассказала Люси.

Она снова обратилась в больницу, на этот раз ее осмотрели внимательнее и обнаружили в ушном канале паучье гнездо и паука размером с ноготь на мизинце.

Операция была очень болезненной, женщину из-за отвращения и боли даже вырвало.

- Лучше бы я еще раз родила,

- описала учительница свои впечатления.

Проживание паука в ухе также вызвало сильную инфекцию, из-за которой женщине пришлось несколько дней провести в больнице, а дома продолжить прием лекарств. // фото: wirestock/ freepik.com