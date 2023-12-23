Гуси охраняют заключенных в бразильской тюрьме вместо собак

Вместо сторожевых собак в тюрьме Бразилии для охраны заключенных решили использовать гусей. Они оказались эффективнее, передает Oddity Central.

К тому же, птиц дешевле содержать, чем животных. У гусей крайне острый слух, они издают громкие звуки, своевременно предупреждая охранников о внештатных ситуациях.

- У нас есть видеонаблюдение, личное наблюдение и, наконец, наблюдение с помощью гусей, которые заменили собак,

- рассказали сотрудники тюрьмы.

Практика использования гусей в качестве сторожей в Бразилии существует давно. Так. в 2011 году в тюрьме Собрал в Сан-Паулу эти птицы предотвращали побеги заключенных. // фото: freepik.com