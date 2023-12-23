Ученые нашли приятный и быстрый способ улучшить работу мозга

Малоинтенсивные физические упражнения под музыку улучшают мышление, внимание и память. Это выяснили ученые в Университете Цукубы и опубликовали результаты исследования в журнале Neuroscience.

Музыка должна быть ритмичной, такой, чтобы под нее хотелось танцевать. В эксперименте участвовали 48 здоровых людей 18 - 26 лет.

Они по три минуты выполняли аэробные упражнения очень низкой интенсивности под ритмичную музыку. У тех, кто попадал в ритм и чувствовал эмоциональное возбуждение, зафиксировали повышение активности левой дорсолатеральной префронтальной коры головного мозга.

Эта зона отвечает за исполнительные функции: внимание, память и мышление. // фото: freepik.com