Желание порадовать детей пончиками принесло женщине богатство

Американка разбогатела после того, как заехала за пончиками для детей в кафе.

Она купила выпечку и заодно взяла билет местной лотереи. Она стерла защитный слой на билете и увидела, что выиграла 100 тысяч долларов (около девяти миллионов рублей), пишет «Лента».

Американка не могла поверить, что когда-нибудь в жизни ей придется обналичивать выигрышный билет. Выигрыш она хочет потратить на покупку новой машины и на семью. // фото unsplash.com/ Pepi Stojanovski