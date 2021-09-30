Женщина выиграла целое состояние по двум одинаковым лотерейным билетам

Жительница США купила два одинаковых лотерейных билета и выиграла космическое состояние, сорвав сразу два джекпота. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание UPI.

64-летняя Сьюзан Фиттон не призналась, купила она одинаковые билеты намеренно или случайно, однако, каждый из них принес женщине по два миллиона долларов. Общий выигрыш составил четыре миллиона долларов (291 миллион рублей).

Магазин, в котором американка купила счастливые билеты, получил вознаграждение за продажу в размере 10 тысяч долларов. Фото pixabay.com/Maklay62