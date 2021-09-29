Мужчина зашел в газетный киоск и неожиданно разбогател

Житель Австралии выиграл 200 тысяч австралийских долларов (10,5 миллиона рублей) благодаря бесплатному лотерейному билету, который он получил в подарок. Историю удачи приводит «Лента.ру» со ссылкой на портал The Lott.

Счастливчик рассказал, что часто играет в лотерею, но никогда значительных призов не выигрывал. Недавно он вновь зашел в газетный киоск, приобрел билет и получил еще один в подарок. 24 сентября мужчина узнал, что сорвал джекпот - причем выигрышным оказался именно бесплатный билет.

По словам австралийца, он еще не решил, как распорядится всей суммой, но часть денег планирует отдать своим детям. Владелец газетного киоска, в котором мужчина купил счастливый билет, отметил, что это самая крупная сумма, которую когда-либо выигрывали покупатели киоска. «Поздравляем его! Мы надеемся, что это начало новых крупных выигрышей для наших клиентов», - заявил владелец. Фото pixabay.com/Andrys