Илон Маск стал самым богатым человеком мира

Глава Tesla Илон Маск захватил лидерство в рейтинге самых богатых людей мира. Такие данные приводит портал Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.

По информации на вечер 28 сентября активы 50-летнего Маска оцениваются в 200,9 миллиарда долларов. На второе место опустился прежний лидер списка, руководитель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 194,1 миллиарда долларов. На третьем месте основатель Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (174,7 миллиарда долларов).

Лучшими среди россиян в рейтинге Forbes Real-Time стали глава «Северстали» Алексей Мордашов (30,7 миллиарда долларов, 50-е место в рейтинге), председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (29,9 миллиарда, 52-е) и президент «Лукойла» Вагит Алекперов (27,7 миллиарда, 57-е). Всего в сотню богатейших людей планеты вошли семеро россиян. Фото pixabay.com/Tumisu