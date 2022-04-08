Женщина в Костомукше обнулила счет рассеянного пенсионера

Житель Костомукши решил обналичить деньги через банкомат и обнаружил, что его счет пуст. Он обратился в полицию, где выяснили, что средства украла приятельница 73-летнего мужчины.

Они вместе с 49-летней женщиной регулярно выпивают спиртное. Во время одного из застолий в квартире мужчины гостья установила в смартфоне приложение банка.

Воспользовавшись рассеянностью хозяина, она ввела данные банковской карты, а потом и пароль, который пришел ему в смс-сообщении. В результате получила удаленный доступ к счетам пенсионера.

Сначала злоумышленница похищала небольшие суммы. Это позволяло скрывать преступление на протяжении полутора месяцев.

В конце марта женщина увидела сообщение о крупном поступлении средств и перевела себе сразу 10 тысяч рублей. Деньги тратила на личные нужды, продукты и алкоголь. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: JESHOOTS-com/pixabay.com