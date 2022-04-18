Женщина в гипермаркете Петрозаводска повредила дорогой товар

Вечером и ночью в выходные в разные торговые точки Карелии пришлось выезжать росгвардейцам. Так, в один из гипермаркетов Петрозаводска их вызывали дважды, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сначала силовики задержали в магазине 39-летнюю женщину, испортившую товар стоимостью свыше 2500 рублей. Потом 46-летний петрозаводчанин пронес без оплаты мимо кассы заколки для волос.

В Беломорске мужчина вынес из сетевого магазина две бутылки элитного спиртного и скрылся. Нарушителя нашли на близлежащей территории. В Кеми задержали девочку-подростка, которая попалась на краже товара. // Фото: igorovsyannykov/pixabay.com