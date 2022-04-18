Мужчина купил с чужой карты товар за 200 рублей и может сесть на 6 лет

Житель Сегежского района стал фигурантом уголовного дела о краже, потратив 210 рублей с чужой карточки. Мужчина нашел ее на улице и сделал покупку, сообщили в МВД Карелии.

Карточку местная жительница дала своему ребенку, чтобы он приобрел продукты. Но мальчик по пути в магазин потерял пластик. Он рассказал об этом маме, по тетефону, та успела заблокировать карту. Но со счета уже списали 210 рублей. Всего на нем было 35 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что карточку нашел 55-летний сегежанин и с ней пошел в магазин. Купил газовую зажигалку, потом хотел расплатиться за лупу, но оплата не прошла.

Тогда мужчина зашел в табачный киоск и попробовал совершить покупку там. У него снова не получилось это сделать. Карту сегежанин в итоге выбросил.

Возбуждено уголовное дело, его уже направили в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. // Фото: AhmadArdity/pixabay.com