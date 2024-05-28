Женщина упала в гаражную яму в Карелии

В понедельник в 13 часов 33 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Костомукша поступил звонок с просьбой о помощи. Сообщалось о том, что пенсионерка упала в яму гаража, информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные из города горняков, используя жесткие носилки, транспортировали пострадавшую до автомобиля скорой помощи.

По предварительным данным, женщина повредила ногу и руку. Другие обстоятельства этого происшествия устанавливаются. // Фото: unsplash.com / Io & Tech