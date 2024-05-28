28 мая 2024, 07:37
Женщина упала в гаражную яму в Карелии
В Костомукше пожарные спасли пенсионерку, получившую травмы в гараже
В понедельник в 13 часов 33 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Костомукша поступил звонок с просьбой о помощи. Сообщалось о том, что пенсионерка упала в яму гаража, информирует источник, близкий к МЧС по РК.
Прибывшие к месту вызова пожарные из города горняков, используя жесткие носилки, транспортировали пострадавшую до автомобиля скорой помощи.
По предварительным данным, женщина повредила ногу и руку. Другие обстоятельства этого происшествия устанавливаются. // Фото: unsplash.com / Io & Tech