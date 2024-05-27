27 мая 2024, 20:50
Ребенку оторвало часть пальца на карусели
Следователи в Ленобласти разбираются в обстоятельствах произошедшего, опасный аттракцион демонтировали
12-летний мальчик получил травму, катаясь на аттракционе в Тихвине в Ленобласти.
По сообщению следователей, 27 мая на детской площадке «Парк Поколений» ребенок поместил палец в карусель. В медицинском учреждении у него зафиксировали неполную травматическую ампутацию ногтевой фаланги пальца.
Следователи осмотрели опасный аттракцион, его демонтировали и изъяли. В муниципальном образовании были затребованы техническая и сервисная документация, получены объяснения. // фото freepik.com