Ребенку оторвало часть пальца на карусели

12-летний мальчик получил травму, катаясь на аттракционе в Тихвине в Ленобласти.

По сообщению следователей, 27 мая на детской площадке «Парк Поколений» ребенок поместил палец в карусель. В медицинском учреждении у него зафиксировали неполную травматическую ампутацию ногтевой фаланги пальца.

Следователи осмотрели опасный аттракцион, его демонтировали и изъяли. В муниципальном образовании были затребованы техническая и сервисная документация, получены объяснения. // фото freepik.com