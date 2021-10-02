Женщина упала под поезд в метро Санкт-Петербурга

Сегодня в районе 15 часов в метро Санкт-Петербурга произошло ЧП. На пути упала женщина, сообщает «Фонтанка».

Инцидент случился на станции красной линии «Площадь восстания». Из-за падения человека на пути движение поездов по ветке было приостановлено.

Спасатели подняли постадавшую с путей. Она жива, но ее состояние вызывает серьезные опасения у медиков.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным источника, женщина могла упасть на пути без посторонней помощи. Фото «Фонтанки»