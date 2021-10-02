Перечислены вызывающие гипертонию продукты

Кардиолог Сергей Иванов назвал продукты, которые могут вызывать гипертонию. Слова специалиста приводит «Парламентская газета».

Медик отметил, что в еде необходимо использовать меньше соли, не злоупотреблять полуфабрикатами, поскольку к заболеванию приводит избыточная масса тела. «Если говорить о неправильных продуктах, то это, как правило, наиболее дешевые: сосиски, где содержится много жира, колбаса, пельмени», - сказал Иванов.

Врач рекомендовал также отказаться от чрезмерного употребления «быстрых» углеводов, поскольку они провоцируют сахарный диабет второго типа. «Нужно есть меньше продуктов, имеющих в своем составе жиры животного происхождения», - пояснил эксперт, добавив, что нужно включить в рацион мясо, рыбу и овощи, которые богаты полноценным белком. Фото pixabay.com/Pexels