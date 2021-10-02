Ветеран Великой Отечественной войны выиграл шоу «Голос 60+»

97-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков выиграл популярное шоу «Голос 60+», проходившее на Первом канале. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам финального голосования Серебряков набрал 79,5% голосов телезрителей. В финале проекта ветеран исполнил песни «Моя любимая» на стихи Евгения Долматовского и музыку Матвея Блантера, а также народную песню «Душечка», известную по исполнению Сергея Лемешева.

Победитель получил приз в размере миллиона рублей. Также ему вручили сертификат на запись сольной песни. Ветеран заявил, что и дальше планирует заниматься музыкой. Фото: The Voice Russia/ YouTube