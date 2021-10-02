Россиянка столкнулась с новым видом ковидного мошенничества

Злоумышленники стали использовать информацию о вакцинации россиян для того, чтобы обмануть их и похитить деньги. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Жертвой мошенников стала жительница Москвы, работающая врачом-педиатром. Женщина привилась от коронавируса и получила сертификат вакцинации. 28 сентября ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Пенсионного фонда. Он убедил москвичку, что полученный сертификат необходимо привязать к социальной карте.

Выполнив рекомендации собеседника, женщина обнаружила, что со счета пропали 102 тысячи рублей. Она обратилась с заявлением в полицию. По факту мошенничества проводится проверка. Фото pixabay.com/whitesession