Женщина сказочно разбогатела к собственному юбилею

Жительница США решила приобрести к своему 60-летию лотерейный билет и сорвала джекпот. Об этом пишет сайт NC Education Lottery.

Женщина рассказала, что купила билет онлайн-лотереи за 2 доллара. Через некоторое время на ее почту пришло письмо с результатами розыгрыша. Из него американка узнала, что выиграла 390 тысяч долларов (36 миллионов рублей). Победительница отметила, что такой приз стал неожиданным и приятным подарком к юбилею.

Американка решила забрать деньги сразу, чтобы не ждать выплаты по частям. После уплаты налогов она получила 278,8 тысячи долларов. // Фото: unsplash.com / Viacheslav Bublyk