05 апреля 2024, 19:18
Мир

Землетрясение произошло в Нью-Йорке

Жители крупнейшего города США ощутили заметные подземные толчки

На восточном побережье США 5 апреля произошло землетрясение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Событие произошло в 17:23 по московскому времени. Очаг землетрясения находился в штате Нью-Джерси. Он залегал на глубине 10 километров.

Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 5,1 балла. Заметные подземные толчки ощутили жители Нью-Йорка.

Информации о возможных разрушениях и жертвах пока нет. // Фото: unsplash.com / Andre Benz

Обсудить
Метки: 
США
Нью-Йорк
землетрясение
нью-джерси
магнитуда