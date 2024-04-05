05 апреля 2024, 19:18
Землетрясение произошло в Нью-Йорке
Жители крупнейшего города США ощутили заметные подземные толчки
На восточном побережье США 5 апреля произошло землетрясение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Событие произошло в 17:23 по московскому времени. Очаг землетрясения находился в штате Нью-Джерси. Он залегал на глубине 10 километров.
Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 5,1 балла. Заметные подземные толчки ощутили жители Нью-Йорка.
Информации о возможных разрушениях и жертвах пока нет. // Фото: unsplash.com / Andre Benz