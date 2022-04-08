Женщина сказочно разбогатела благодаря неловкому движению руки

Жительница США ошиблась, когда выбирала билет мгновенной лотереи в магазине, и в результате выиграла 10 миллионов долларов. Об этом пишет портал UPI.

Женщина по имени Лакедра Эдвардс из Лос-Анджелеса рассказала, что зашла в супермаркет, чтобы купить несколько дешевых билетов лотереи. Американка внесла деньги в автомат, и в тот момент, когда она собиралась нажать кнопку выбора билета, ее толкнул другой посетитель.

«Он влетел в меня, ничего не сказал и вышел за дверь», - вспоминает Эдвардс. В результате женщина нажала не ту кнопку и приобрела дорогой билет.

После этого расстроенная американка вернулась в автомобиль, стерла с билета защитный слой и поняла, что сорвала джекпот - ей достался главный приз в десять миллионов долларов (750 миллионов рублей). «Я до сих пор в шоке! Помню только, что, когда поняла, сколько выиграла, сказала вслух: "Я богата!"» - рассказала женщина.

На выигранные деньги она собирается купить новый дом и основать некоммерческую организацию. Супермаркет, где Эдвардс купила счастливый билет, получит 50 тысяч долларов. Фото pixabay.com/Maklay62