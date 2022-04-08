Врач перечислил признаки образования тромба в ноге

Сосудистый хирург из США Винсент Нури перечислил признаки, по которым можно понять, что в ноге образовался тромб. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Среди симптомов тромбоза глубоких вен, которые перечислил врач, выделяют в первую очередь отек конечностей, который часто сопровождается неприятными болевыми ощущениями, покраснением кожи (эритремой) и повышением температуры тела в этом месте. По его словам, эти болезненные симптомы, как правило, проявляются на голенях и бедрах ног.

Нури напомнил, что образовавшийся тромб смертельно опасен, так как может стать причиной инсульта или остановки сердца. Он призвал незамедлительно обратиться к врачу, если были замечены вышеперечисленные признаки. Также срочно проконсультироваться со специалистом, по его словам, стоит, если на ноге появилась воспаленная твердая шишка, и при этом на конечность невозможно наступить. Фото pixabay.com/Pexels