Мужчина разбогател благодаря номерам автомобиля

Житель США выиграл крупный приз в лотерее, использовав номера автомобиля своего брата. Об этом сообщает портал UPI.

Мужчина купил восемь лотерейных билетов к нескольким розыгрышам подряд и вписал в них числа из регистрационного номера автомобиля, принадлежащего его младшему брату. В результате он выиграл 25 тысяч долларов (около двух миллионов рублей).

Победитель лотереи утверждает, что у него нет конкретного плана по поводу того, как использовать деньги. Пока он собирается починить автомобиль и поделиться частью выигрыша с пятью братьями и сестрами. Фото pixabay.com/pasja1000